Uniformes escolares gratuitos para estudantes no AC começam a ser distribuídos nesta terça

A Secretaria de Estado de Educação (SEE), inicia nesta terça-feira (14), a distribuição de vouchers para aquisição de fardamento escolar para os alunos da rede pública de ensino do Estado.

Com a presença do governador Gladson Cameli, o evento ocorre no Colégio Acreano, localizado no Calçadão da Benjamin Constant, no Centro de Rio Branco. Na oportunidade, a SEE também vai entregar a obra de revitalização do prédio.

Este ano, ao invés de distribuir o uniforme, a SEE decidiu distribuir voucher (vale) aos pais, assim,eles se se dirigem até a malharia mais próxima da sua casa e solicita a confecção das peças.

Cada estudante, seja do ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, ou ensino médio, terá direito a duas blusas e uma calça. No caso dos alunos do fundamental, anos iniciais, também um short para os meninos ou um short-saia para as meninas.

O voucher retirado pelos responsáveis na escola conterá um QR Code contendo os dados da instituição e do aluno. Dessa forma, evita-se que um determinado uniforme não caiba no aluno, pois as medidas serão tiradas diretamente na malharia.

O cronograma completo das escolas deve ser divulgado posteriormente pela Secretaria de Educação.