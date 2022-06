Urgente: Acre registra mais dois casos suspeitos de varíola do macaco

Mais dois casos suspeitos de varíola do macaco foram registrados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul, nesta segunda-feira (28).

São duas mulheres de idades não reveladas. As duas apresentam lesões na pele. Uma delas teve contato com um estrangeira e a outra é sua irmã.

A coleta de material para exames já foi feita e enviada para capital acreana. A direção da unidade deve acionar o Ministério da Saúde.

As duas pessoas foram isoladas imediatamente.

O primeiro caso suspeito foi registrado em 14 de junho pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre)

Segundo o Chefe do Departamento de Vigilância em Saúde, Gabriel Mesquita, a Sesacre já tem conhecimento dos casos supeitos, através do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs).

“A Sesacre já tenho conhecimento, por meio do Cievs, desses dois casos suspeitos de Monkeypox, estão sendo investigados pelos município de Cruzeiro do Sul e acompanhado pelo Cievs do Juruá. Estamos no aguardo. Ontem foi realizado a coleta das amostras e estamos, a partir de agora, esperando o resultado dessas amostras. Estão isolados em casa e evoluindo bem”, informa.