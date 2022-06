VÍDEO: onça-pintada de 115 kg se esconde em banheiro de quartel

Militares do 17º Batalhão de Fronteira, no centro de Corumbá (MS), receberam uma visita inusitada, na noite de segunda-feira (27). O visitante inesperado se tratava de uma onça-pintada, de aproximadamente 115 kg, que passeava pelas dependências do local e acabou se escondendo em um banheiro da unidade. (Veja o vídeo acima).

