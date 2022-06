Wesley Safadão anuncia que deixará os palcos por tempo indeterminado

O cantor Wesley Safadão cancelou shows e vai se afastar temporariamente dos palcos devido a um problema de saúde. O anúncio foi feito pela equipe do artista nas redes sociais na tarde desta quarta-feira. O músico realizou exames após sentir fortes dores na coluna e dormência nas pernas e foi diagnosticado com hérnia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar.

O comunicado publicado nas páginas oficiais do cantor deu mais detalhes sobre a paralisação do trabalho de Wesley Safadão, que não tem prazo definido para voltar aos palcos. “Após sentir novas dores na coluna e dormência nas pernas na manhã desta quarta-feira (29), Wesley Safadão precisará ser afastado temporariamente dos palcos, por orientação médica”, diz a nota.

O texto apresenta mais detalhes do diagnóstico. “Diagnosticado com hérnia discal entre a terceira e a quarta vértebra lombar, com estreitamento do canal vertebral e importante compressão das estruturas neurológicas dentro desse canal, ele ficará internado para tratamento intenso e permanecerá em repouso até uma nova avaliação médica”.

A nota encerra pedindo que os fãs e seguidores de Wesley Safadão orem pela recuperação do músico. “Por esse motivo, em respeito a todos que acompanham o seu trabalho e principalmente para preservar a sua saúde, os shows agendados até o dia 06 de julho serão cancelados. Agradecemos o carinho e a compreensão de todos e vamos permanecer em oração para sua rápida recuperação e volta aos palcos”.

O cantor de 33 anos já havia cancelado três shows que seriam realizados entre a segunda (27) e a terça-feira (28) em Ilhéus (BA), Lagarto (SE) e Maceió (AL), após sofrer uma lesão na coluna. O artista tinha uma apresentação marcada para o São João 2022 de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, para esta quarta-feira (29).

Ontem, a assessoria de imprensa do cantor informou que ele passou por um procedimento para tentar amenizar as dores. “O artista passou por um procedimento com a finalidade de alívio das dores e encontra-se em recuperação. Ele está sob os cuidados do Dr. Francisco Sampaio Júnior e da equipe coordenada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e passa bem. Por ora, os shows que aconteceriam nesta segunda-feira e terça-feira não poderão ser realizados”.