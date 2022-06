Weverton vira titular contra a Coreia do Sul; Neymar dúvida

Vivendo boa fase na carreira, o goleiro acreano Weverton, 34 anos, ganha nova chance entre os titulares da seleção brasileira em amistoso desta quinta-feira (2), contra a Coreia do Sul, no Estádio da Copa do Mundo, em Seul, com transmitido ao vivo pela Globo, a partir das 8h (de Brasília).

Weverton ganhou a posição após o goleiro Ederson, então escalado entre os titulares para o amistoso, sentir dores na coxa e ser vetado pelo departamento médico para o confronto diante do selecionado sul coreano.

Ederson estava escalado para ser titular na partida marcada porque Alisson, assim como os demais finalistas da Liga dos Campeões, estiveram em campo no sábado e só se apresentaram à seleção na terça (31).

Na véspera do amistoso durante atividade, o técnico Tite não só definiu o novo goleiro, como também promoveu uma mudança no meio de campo. Em trabalho tática, Casemiro entrou no lugar de Bruno Guimarães, que foi titular nos outros trabalhos na Coreia.

Neymar vira dúvida

O atacante Neymar machucou o pé direito durante o treinamento desta quarta-feira (1º) e passou a ser dúvida para o amistoso contra a Coreia do Sul. Após a saída do camisa 10 de campo, Vini Júnior entrou na equipe por um curto período. Depois, Philippe Coutinho integrou a equipe titular e participou do ensaio de bolas paradas, mas o técnico Tite deixou claro que a opção para o posto de Neymar será Vini Júnior.