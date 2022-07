Amazon Music Electronic fecha parceria com a Organização dos Jogos Inter Atléticas

O Festival AME irá escrever seu primeiro capítulo no dia 5 de agosto, na ExpoAcre 2022, visando entregar momentos inesquecíveis através da música e não estará sozinho nessa. Em parceria com a Organização dos Jogos Inter Atléticas (Orjia), uma das noites mais agitadas da exposição ficará na história.

AME e Orjia foram uma novidade. A equipe AME, querendo envolver todos os públicos, pensou na possibilidade de levar para a ExpoAcre os universitários e deu certo. No dia 5 de agosto, a festa de abertura do Orjia será na exposição, onde terão seu próprio palco, podendo assim, desfrutarem e comemorarem com as atrações locais e nacionais.

“O AME ganhou dimensões incríveis e a gente descobriu nessa caminhada que o Orjia estaria acontecendo. Nada mais oportuno uma parceria com esse evento, que já é consolidado dentro e fora da Universidade, servindo também para criarmos uma conexão com o público universitário, trazendo mais representatividade e dando a grandiosidade que o evento deve ter com essa fusão do Orjia e do AME Festival”, afirma o diretor geral do AME, Weverton Matias.

A data de abertura dos jogos permanece no dia 3 de agosto, com apresentações e solenidade, mas a festa será no evento AME.

“Além da equipe AME, ter nos convidado para essa parceria, estamos juntos buscando alavancar o evento e deixar o mais agradável possível para o público curtir e se divertir a bessa. Além disso, também estamos fazendo adesivagens, realizando a venda dos ingressos e muito empolgados, afinal, é o primeiro evento do Orjia fora da Universidade”, diz o acadêmico do 5° período de Engenharia Elétrica e presidente da Liga das Atléticas da Universidade Federal do Acre (Laufac), Klaus Ludwig.

Organização dos Jogos Inter Atléticas (Orjia)

O Orjia teve sua primeira edição em 2015, apenas com cinco atléticas participantes. Em 2016, foi fundada a Liga das Atléticas da Universidade Federal do Acre (Laufac), para que esses jogos pudessem continuar acontecendo com muito mais organização e êxito. Hoje, o Orjia conta com 25 atléticas.

As atividades do Orjia costumam ultrapassar os muros da Universidade, reunindo acadêmicos de outras Universidades e até mesmo a comunidade. Os jogos conseguiram não só realizar bons jogos, como também diminuir boa parte da evasão de determinados cursos e gerar uma maior socialização entre os cursos da instituição.

Durante os jogos, grandes talentos são encontrados e posteriormente vão para os jogos universitários nacionais e internacionais. Os jogos Orjia estão na 6ª edição este ano e mesmo com as Universidades de todo o Brasil passando por situações difíceis como a redução de verbas, a Liga resolveu fazer acontecer e trazer de volta uma outra atmosfera para o espaço acadêmico.