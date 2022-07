Animado, Bocalom dança na convenção de Petecão e declara: “Eu e a Prefeitura estamos com você”

Na noite deste sábado (23), a coligação PSD, PROS, PTB e Avante lança oficialmente as chapas majoritárias e proporcionais para as eleições deste ano, encabeçada por Petecão como candidato a Governador, Tota Filho, como vice, e Vanda Milani, como candidata ao Senado.

Quem compareceu ao evento e roubou a cena ao subir o palco foi o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas). O progressista dançou e pulou ao som das músicas de Petecão e teceu elogios ao candidato do PSD, garantindo o seu apoio e de todos os servidores da Prefeitura da Capital.

“Esse estado está precisando de alguém que cuide dele, cuide do dinheiro e não o deixe ir pelo ralo, gasto com panelinha. Conte com o Bocalom, conte com nossa equipe”, disse.

“A prefeitura está com você, Petecão, que é uma pessoa parceira. Não tenho dúvida que será um ótimo gestor com a experiência que tem, no Senado, cuidando de um orçamento de mais de R$ 6 bilhões e teve contas aprovadas, pela primeira vez na história. E sei que assim como fez com o Senado, vai fazer aqui”.

O prefeito, que já declarou que para o Senado apoia Mailza Gomes, também falou sobre Vanda Milani.

“O que a senhora trouxe para Rio Branco não está escrito, mas eu não poderia ser ingratidão à Mailza, mas onde tiver um voto seu, vamos preservá-lo. Desejo sucesso, pois sempre foi guerreira, uma mulher íntegra e correta”, finalizou.