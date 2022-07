Após bebedeira, homens extrapolam a alegria e dão tiros para o alto em bairro de Rio Branco

Railton Nogueira dos Santos e outro homem que não teve o nome divulgado foram presos acusados de porte ilegal de arma de fogo e disparos em via pública, na noite desta sexta-feira (29), no cruzamento da rua Conquista com a Passarela, no bairro Nova Estação, em Rio Branco.

Segundo informações dos Policiais Militares do Rádio Patrulhamento Motorizado (RPM), Railton estava participando de uma festinha na companhia de um amigo e ambos estavam supostamente alcoolizados, quando tiveram uma “brilhante idéia” de comemorar de outra forma. Eles foram até uma residência e pegaram uma espingarda calibre 12, com várias munições, e começaram a atirar para cima.

Moradores, assustados, fizeram um denúncia anônima e os policiais militares foram até o local indicado e encontraram a dupla com a espingarda ainda em punho.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à dupla, que foi encaminhada para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma e duas munições intactas e uma deflagradas, para a tomada das medidas cabíveis