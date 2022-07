Após decisões da Justiça, Luva se manifesta: “Ninguém vai me calar”

O influenciador também agradeceu aos fãs pelo carinho recente que têm tido em relação a briga pública travada contra o ex-empresário: “Obrigado pelo apoio de todos durante esses dias difíceis, vocês são minha tropa, fazem parte de todas as minhas conquistas e sempre vão fazer, sem vocês o cara da Luva de Pedreiro não existe. Jamais vão calar nossa voz, somos INCALAVEIS”.

Derrota na Justiça e entrevistas censuradas

Nesta segunda-feira (4/7), a coluna LeoDias teve acesso a liminar que obrigou a Globo e a Record a retirarem trechos da entrevista que Luva de Pedreiro deu às atrações dominicais das emissoras. Além da proibição, a Justiça também estipulou o pagamento de multa no valor de R$ 200 mil no ato de descumprimento da decisão, ou seja, Iran fica proibido de falar detalhes sobre o contrato que possui com o ex-empresário Allan Jesus.

Além disso, o influenciador foi obrigado a destinar 30% de todos os ganhos com contratos firmados com seus novos agenciadores mensalmente para o pagamento da rescisão contratual com ASJ Consultoria no valor de R$ 5,2 milhões.