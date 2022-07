Após recuperação da covid, prefeito de Cruzeiro do Sul retoma atividades presenciais e visita obras

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima (PP), já está na ativa, depois do tratamento contra a Covid-19. Foram 10 dias de afastamento dos trabalhos presenciais, mas por meio de mensagem nas redes sociais ele atualizou a população sobre sua agenda.

“Depois de dez dias me recuperando da covid, estou de volta ao trabalho presencial e fazendo o que mais gosto: andar pelos nossos bairros, conversar com as pessoas, buscar soluções e acompanhar nossas frentes de trabalho que estão a todo vapor”, afirma.

Nesta segunda-feira (18), a equipe da prefeitura, junto com Zequinha visitou obras de asfaltamento na Travessa do cemitério, na 07 de Setembro, Maria Leonila e Rua Seabra.

“O trabalho segue e vamos procurar, dentro das nossas possibilidades, fazer o melhor possível para aproveitar o verão”, reforçou o prefeito Zequinha desejando um abraço e boa semana para todos os amigos e seguidores.