Após temporada no Nordeste, musicista volta a dar aulas de guitarra em Rio Branco

Lecionando há mais de 10 anos e membro da OMB (Ordem dos Músicos do Brasil), o professor Camilo Ganum volta a lecionar guitarra e violão em Rio Branco. O músico esteve em João Pessoa (PB) nos primeiros meses do ano para se dedicar à projetos pessoais, mas a paixão pela capital acreana e, principalmente, a saudade dos alunos pavimentou seu retornou.

“Já tentei, mas não consigo viver sem música, sem dar aulas… A rotina de tocar e ver a evolução dos alunos faz parte da minha vida, da minha história”, diz o professor, finalista em vários concursos de guitarra no Brasil, sendo uma das referências do segmento no Acre e embaixador da Oneal Amplificadores.

Após anos atuando na Av. Nações Unidas, seu novo projeto contará com uma moderna sala especializada em guitarra e violão na Rua Aureliano Lopes, número 408, no bairro Manoel Julião.

Os horários disponíveis são de segunda a sexta das 14h às 20h, e aos sábados em dois períodos (manhã e tarde).

Para mais informações, entre em contato pelo telefone/WhatsApp 9229-5451 ou pelo instagram do músico, @camiloganum.