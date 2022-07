Aurora Nubilosa: Seplag sedia exposição fotográfica sobre geoglifos até 4 de agosto

Aurora Nubilosa é a exposição fotográfica que vai integrar o circuito cultural de Rio Branco no saguão da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), a partir desta sexta-feira, 8, até 4 de agosto.

A mostra faz parte de um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo fotógrafo Diego Gurgel desde 2009, junto a pesquisadores arqueológicos que estudam os geoglifos amazônicos, que são estruturas ou construções de civilizações antigas, que formam uma figura no chão quando vistas do alto.

O profissional explica que, para que pudesse realizar os registros, era necessária uma série de condições climáticas que gerassem o efeito de névoa ao alvorecer.

“O horário ideal para fotografar essas marcas no solo é com os primeiros raios da manhã, então ganhei de presente as imagens desse fenômeno, e elas estão na exposição”, explica.

Quanto ao título da exposição, Gurgel explica que “aurora” é o raiar do dia, horário em que as fotos foram tiradas, e “nubilosa” se refere à névoa que permeia as imagens.

Juan Diaz, que também é fotógrafo, foi ao evento prestigiar a obra do colega. “Diego faz um importante trabalho, fotografando os geoglifos desde 2019, e esse é um material único. Quem o conhece sabe da qualidade do seu trabalho, é um profissional especialista em fotografar a Amazônia”, conta.

Já Gurgel agradeceu o apoio na infraestrutura para receber a mostra: “A Seplag ajudou a mobilizar essa exposição ao longo da semana, é muito gratificante ver nosso trabalho aqui exposto, mostrar um pouco do que fazemos ao público em geral”.