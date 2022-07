Avó de Gladson Cameli é sepultada em meio a homenagens no Morada da Paz; VÍDEOS E FOTOS

Foi marcado por muito choro e sofrimento o sepultamento da dona Maria Ivanilde Abreu de Lima, de 84 anos, a avó materna do governador Gladson Cameli.

A matriarca da família Lima foi enterrada às 14h30 desta sexta-feira (22), no Cemitério Morada da Paz.

Maria Ivanilde morreu no início da noite desta quinta-feira (21), depois de ter sido levada com forte dor no peito para o Pronto Socorro de Rio Branco. Lá, ela acabou não resistindo. A aposentada teve Covid-19 há cerca de 15 dias.

Durante o sepultamento, a família colocou flores sobre o caixão e se despediu de Dona Ivanilde com a canção “Segura na mão de Deus”.

O governador Gladson Cameli e sua mãe, Linda Cameli, não participaram do momento.

A esposa do ex-governador Orleir Cameli, Beatriz Cameli, foi até o local se despedir de sua amiga de longas datas. Em entrevista ao ContilNet, ela falou sobre a “grande mulher” que foi Dona Ivanilde.

“Hoje perdemos uma grande amiga que se encontra no reino de Deus. Foi minha vizinha em Cruzeiro do Sul por muitos anos. Criou seu filho com muito amor e dedicação. Desejava sempre o bem para toda nossa vizinhança. Um exemplo de mãe e de avó. Com certeza ficará na lembrança de todos por esse grande amor que transmitia. Desejo a toda família que siga o legado que Ivanilde deixou”, frisou.