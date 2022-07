Avó é presa após neto de 4 meses ser encontrado morto enquanto ela estava bêbada

Uma mulher foi presa em flagrante depois de seu neto, de apenas 4 meses, ser encontrado morto dentro de sua casa, em Itumbiara, no sul de Goiás, enquanto ela estava embriagada.

A prisão ocorreu no último sábado (23). O bebê e seu irmão gêmeo estavam sob o cuidado dos avós paternos, que compartilham os cuidados das crianças com os avós maternos. A outra criança foi encontrada bem.

O menino foi encontrado já morto pelo pai, quando ele chegou em casa. O bebê não apresentava sinais de violência e a Polícia Civil afirma que a suspeita é que ele tenha se engasgado ou sufocado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas os socorristas encontraram o bebê já sem vida.

Ao chegar em casa, o homem chegou a agredir a mãe ao ver o filho morto. Ele foi preso por lesão corporal, mas foi liberado após pagar fiança.

A polícia investiga se a avó cometeu negligência no cuidado com as crianças. Ela está sendo autuada por homicídio culposo em flagrante.

Os nomes dos envolvidos não foram divulgados por respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).