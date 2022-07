Bayern lança novo segundo uniforme branco e dourado; veja

Entre os modelos no lançamento do uniforme estiveram Thomas Müller, Serge Gnaby e Benjamin Pavard. Após vencer a Supercopa da Alemanha e a Bundesliga em 2021/22, o Bayern de Munique já anunciou três reforços para a nova temporada: Sadio Mané, do Liverpool, além de Noussair Mazraoui e Ryan Gravenberch, ambos do Ajax.