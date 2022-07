Cachorro-do-mato ‘afrontoso’ testa limites de onça-pintada no Pantanal; veja vídeo

A atitude do cachorro-do-mato é a mesma que é orientada para os seres-humanos ao ficar diante de uma onça-pintada. O médico veterinário e coordenador do projeto Felinos Pantaneiros, Diego Viana, apontou três ações que devem ser tomadas nessa situação.

Passo 1: mantenha a calma

Apesar do susto, o importante é manter a calma ao avistar uma onça-pintada. Como o ser humano não se parece com as presas comuns dessa espécie, ela não irá reconhecer de imediato uma pessoa como potencial alimento, aponta o médico veterinário.

“Aqui no Pantanal é muito comum as pessoas falarem: ‘a onça não te ofende, ela só se defende’”, comenta Viana.

Passo 2: faça contato visual

Com calma, estabeleça contato visual com a onça-pintada. “O comportamento correto é manter o contato visual, não virar e sair correndo, senão você vai ter o mesmo comportamento de uma presa e assim como um gato ela vai querer brincar com você”, detalha o coordenador do Felinos Pantaneiros.

Passo 3: afasta-se lentamente

É importante permanecer olhando nos olhos da onça ao se afastar lentamente, diferente do que fez o cachorro-do-mato. Conforme Viana, afastar-se olhando para ela é a melhor forma dela não identificar a pessoa como presa. O médico veterinário comenta que já cruzou com onças-pintadas três vezes enquanto estava caminhando. Segundo ele, seguindo as orientações acima, a onça foi a que recuou primeiro.

“Em nenhum momento eu precisei me afastar, ela se afastou primeiro. A gente manteve o contato visual e ela foi embora”, conta.