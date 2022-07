Chapelaria Sol & Lua: aprendizado e parceria com o Sebrae Acre

A trajetória e nome da chapelaria Sol & Lua estão cada vez mais conhecidos dos acreanos, em especial, pelas boas notícias que a empresa, que é da capital Rio Branco, tem protagonizado.

Agora uma nova união se firma, essa com um parceiro já conhecido, o Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas do Estado do Acre (Sebrae/AC).

Depois de participar do maior evento de moda do Brasil, um dos mais importantes da América Latina, que é o São Paulo Fashion Week (SPFW), e ter seus chapéus compondo o look de muitos famosos, entre eles, a atriz Fabiana Carla, o cantor Reginaldo Sama, a atriz e cantora Isabel Fillardis, a marca se prepara para estar presente em um dos maiores eventos do Acre, que é a Expoacre, a convite do Sebrae.

Mas a diretora comercial da chapelaria, Lindomar Neves, conta que a parceria com o Sebrae/AC não é de hoje. Aliás, ela já foi aluna da instituição, pois já fez diversos cursos, entre eles, o Empretec.

A Chapelaria Sol & Lua está recebendo consultoria do Sebrae, buscando o aperfeiçoamento e melhoramento de seu negócio, pois conhecimento nunca é demais, segundo Lindomar.

“O Sebrae sempre foi um grande parceiro.A Chapelaria Sol & Lua ainda é bebê, mas está crescendo e com seus produtos exclusivos e de muita criatividade tem conquistado muitos espaços. Queremos continuar investindo e apostando sempre no conhecimento, por isso o Sebrae está novamente conosco nessa consultoria e a partir dela, surgiu essa oportunidade para novos desafios”, diz.

Segundo Lindomar, a consultoria tem avançado e gerado frutos, entre eles, o convite para participar na Expoacre. Mas os detalhes dessa programação ainda estão organizados para que ela possa contar tudo.

“Estamos trabalhando com muito carinho para participar da Expoacre da melhor maneira possível, para que os acreanos tenham o melhor da Sol & Lua”, afirma.