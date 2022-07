Cine Teatro Recreio retoma suas atividades com Festival Varilux de Cinema Francês

Após seis meses fechado para reforma, o Cine Teatro Recreio reabre recebendo a 13ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês, um dos mais prestigiados do Brasil. O evento conta com 18 obras da filmografia francesa, exibidas no espaço do Cine Recreio, de 28 de julho a 11 de agosto, em Rio Branco.

O projeto Cine Teatro Recreio, iniciativa do crítico, curador e distribuidor Marcelo Cordero, exibe filmes de diferentes partes do mundo na capital acreana desde 2016, com apoio do Estado, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

Esta edição conta com temáticas variadas e gêneros como comédia, drama, suspense e romance. Na programação, produções de diretores aclamados internacionalmente e já conhecidos do público brasileiro como François Ozon (Peter Von Kant), Cédric Klapisch (O Próximo Passo), Asghar Farhadi (Um Herói) e Louis Garrel (Um Pequeno Grande Plano).

“Estamos sempre atentos para trazer para o festival obras de qualidade e com diversidade de temas. Sabemos que o público quer rever seus atores e diretores preferidos, mas também conhecer as novas revelações”, diz Christian Boudier, curador do festival e diretor da produtora Bonfilm, que organiza o festival.

As sessões se iniciarão às 16 horas, todos os dias do festival.