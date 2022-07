Clubes da Série D terão aporte financeiro da CBF; Humaitá e Rio Branco estão inclusos

Os 64 clubes participantes do Campeonato Brasileiro da Série D terão um aporte financeiro concedido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Nesta terça-feira (5), o presidente da entidade máxima futebolística brasileira, Ednaldo Rodrigues, esteve reunido com representantes dos 64 clubes que disputam a competição, e fez o anúncio da ajuda e ainda definiu uma nova premiação para as equipes finalistas

Conforme ficou acertado no encontro, o menor valor recebido pelas equipes será de uma cota de R$ 120 mil, destinada para as que não se classificarem para a segunda fase; R$ 150 mil para as que se classificarem; além de R$ 300 mil para o vice, e R$ 500 mil para o campeão.

Antes do início da competição, os valores seriam bem menores aos recém-divulgados, sendo R$ 100 mil de bônus para o quarto colocado, R$ 150 mil para o terceiro, R$ 250 mil, além de um automóvel para o vice, e R$ 320 mil para o campeão, além de um automóvel.

O futebol acreano conta com a participação de dois clubes no torneio: Humaitá e Rio Branco. Ao Tourão, que já está eliminado, resta apenas uma cota de R$ 120 mil como bonificação pela participação na competição nacional. Por outro lado, o Rio Branco já está classificado para a segunda fase e tem garantidos, no mínimo, R$ 150 mil de bônus.