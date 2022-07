Com aumento de Covid-19, SRAG e varíola dos macacos, Sesacre estuda retorno obrigatório de máscara

Com aumento dos casos de Covid-19 registrados nos últimos dias no Acre, o retorno do uso obrigatório de máscaras tem sido estudado pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), de acordo com informação dada ao ContilNet pela secretária Paula Mariano.

Além dos casos de coronavírus, casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) têm tendência a aumentar, segundo o boletim da InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), devido ao período de estiagem, com o calor, a fumaça e o tempo seco.

De acordo com a secretária, o retorno do uso obrigatório está sendo avaliado pela Sesacre, mas outros órgãos como Ministério Público do Acre (MPAC) e Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) voltaram a recomendar o uso de máscaras de proteção facial nas suas unidades.