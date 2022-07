Concurso Fiscal: editais confirmados – ATUALIZADO!

Nesta matéria você confere a situação de concursos públicos da área fiscal e processos seletivos: abertos, suspensos, previstos e etc. Sendo boas chances para quem tem interesse na área.

Além de exercer uma função muito importante na fiscalização tributária, quem for aprovado também receberá um alto salário inicial, uma marca desses tipos de concursos.

Por isso, confira abaixo uma seleção de concurso fiscal:

Inscrições abertas

Concurso Prefeitura de Dourados

A prefeitura de Dourados, no estado do Mato Grosso do Sul, publicou edital de concurso público MS ofertando 57 vagas imediatas, além de oportunidades para cadastro reserva, em cargos de níveis fundamental, médio e superior de escolaridade.

Banca: IBFC

Vagas: 57 + CR

Cargos: diversos

Salários: de R$ 1.171,36 a R$ 7.603,33

Inscrições: 5 a 25 de julho

a Edital aqui!

Concurso Prefeitura de Criciúma

Foi publicado o edital do concurso SC, que oferta quatro vagas imediatas para atuação na Prefeitura da cidade de Criciúma.

As oportunidades são destinadas para os cargos de Auditor Fiscal da Receita Municipal e Engenheiro Eletricista, ambos de nível superior.

Banca: Fepese

Vagas: 4 vagas

Cargos: Auditor Fiscal da Receita Municipal e Engenheiro Eletricista

Salários: até R$ 16.871,04

Inscrições: até o dia 2 de agosto

Edital completo aqui!

Concurso Sefaz AP

O edital do concurso Sefaz AP (Secretaria da Fazenda do estado do Amapá) foi publicado ofertando 250 vagas de nível superior de escolaridade.

Banca: FCC

Vagas: 250 em cadastro reserva

Cargos: Auditor e Fiscal da Receita Estadual

Escolaridade: nível superior

Salários: R$ 22.019,25

Inscrições: 4 de julho a 8 de agosto

Edital aqui!

Concurso Sefaz MG

O edital do concurso Sefaz MG (Secretaria de Fazenda de Minas Gerais) foi publicado ofertando 431 vagas de nível superior para o cargo de Auditor Fiscal!

Banca: FGV

Cargo: Auditor Fiscal da Receita Estadual

Vagas: 431

Escolaridade: nível superior

Salário: mais de R$ 25 mil

Inscrições: 23 de agosto a 29 de setembro

Edital aqui!

Concurso fiscal: editais previstos

Concurso Sefaz MS

Um novo concurso Sefaz MS (Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul) poderá ser realizado em breve! Isso porque o governador do Estado, Reinaldo Azambuja, assinou um decreto autorizando a realização do certame para o provimento de servidores do órgão. O documento prevê a oferta de 30 vagas para cargo de Analista de Tecnologia da Informação na Superintendência de Gestão da Informação, que é vinculada à Sefaz MS.

Concurso Sefaz RJ

Um novo concurso público para a Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro (concurso Sefaz RJ) está autorizado, mas ainda é preciso realizar uma série de trâmites para o próximo edital.

Concurso Sefaz CE

O concurso Sefaz CE (Secretaria de Fazenda do Ceará) segue sem previsão para publicação de novo edital para cargo de auditor fiscal adjunto .

ISS RJ

Foi publicado no Diário Oficial municipal do dia 15 de julho, a divulgação do nome da empresa que ficará responsável pelo novo concurso ISS RJ. Conforme informado pelo documento, o certame ficará sob responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

ISS Fortaleza

Questionado pelo jornal Diário do Nordeste, sobre os futuros concursos públicos que estão no radar da cidade, o prefeito de Fortaleza, José Sarto, informou que o município estuda a viabilidade de um novo certame para o cargo de auditor (concurso ISS Fortaleza).

ISS Criciúma

Foi definida a banca que ficará responsável pelo novo concurso ISS Criciúma! O novo edital está previsto para ser publicado ainda em 2022 e será organizado pela Fepese.

ISS Goiânia

Em entrevista recente, o edital do concurso ISS Goiânia deverá ser realizado ainda em 2022. O certam vai ofertar 43 vagas para o cargo de Auditor de Tributos. O salário inicial do aprovado será de R$ 14.812,19.

Concurso Receita Federal

Está autorizado o próximo edital do concurso Receita Federal para preenchimento de 699 vagas destinadas aos cargos de auditor fiscal e analista tributário.

A expectativa é que as vagas sejam divididas da seguinte forma:

Auditor: 230 vagas e;

Analista-Tributário: 469 vagas

Concurso Sefaz MT

O novo concurso Sefaz MT (Secretaria de Fazenda do Estado do Mato Grosso) está sendo aguardado e o órgão divulgou o número de cargos vagos.

Os números foram publicado no Diário Oficial e registram 118 vacâncias para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais, função prevista para o próximo certame.

Concurso Sefaz PI

A realização de um novo concurso Sefaz PI (Secretaria da Fazenda do Piauí) está sendo articulada pelo órgão e, pode ser que a seleção aconteça em breve.

Foi protocolado no órgão um estudo sobre o impacto orçamentário que o novo edital provocaria, bem como a sugestão de provimento de 170 vagas em três cargos distintos.

Concurso Sefaz PR

O concurso Sefaz PR (Secretaria de Fazenda do Paraná) já realiza os trâmites para ter seu edital publicado. Recentemente a comissão formada para cuidar dos trâmites da seleção concluiu seus trabalhos, passando, então, para a fase de avaliação orçamentária e apreciação pelos órgãos necessários (SEAP e PGE).

Concurso Sefaz TO

O governador Mauro Carlesse, do Tocantins, autorizou estudos para viabilidade do concurso Sefaz TO, bem como de outras seleções.

As seleções, incluindo o concurso Sefaz TO, serão realizadas a depender do equilíbrio das contas públicas tocantinenses, e que o número de vagas e cargos ofertadas dependerão dos estudos realizados.

Concurso Sefaz RR

Atenção concurseiros da área fiscal! O próximo concurso Sefaz RR (Secretaria da Fazenda do Estado de Roraima) terá as provas, para cargo de técnico, realizadas ainda no ano de 2022.

A informação foi obtida pela equipe de jornalismo do Direção Concursos. A expectativa é que as avaliações sejam aplicadas entre os meses de outubro e novembro.

O novo concurso Sefaz RR já tem comissão organizadora formada e pode ter o edital de abertura publicado em breve. Veja mais detalhes aqui!

Concurso Sergipe

Por meio de suas mídias sociais, o governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, autorizou a realização de concurso com oferta de 55 vagas para o cargo de contador (concurso Sergipe).