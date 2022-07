Confira os resultados da Lotofácil 2572 e da Timemania 1808 desta quinta-feira (14/7)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (14/7), cinco loterias: os concursos 5897 da Quina; o 2572 da Lotofácil; o 2391 da Dupla Sena; o 1808 da Timemania e o 629 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 9,3 milhões, teve os seguintes números sorteados: 09-12-21-57-62.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos aqui.

Dupla Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados:16-19-34-38-42-47 no primeiro sorteio; 11-24-27-28-32-33 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 156 mil.