Acreano com pesquisa na União Europeia lança livro sobre atividade da advocacia frente à lavagem de dinheiro

Foram anos de estudos e pesquisas, experiência na área jurídica criminal e principalmente as vivências no continente europeu que renderam ao advogado José Carlos Rodrigues dos Santos, a publicação sobre o papel do advogado diante do grave problema das organizações criminosas e da lavagem de dinheiro. Nesta sexta-feira (22), ele lança livro na Livraria Paim, às 17h30.

“Da advocacia frente ao branqueamento de capitais na União Europeia: conflito entre deveres de sigilo e de compliance”, é o título da obra que tem como base pesquisa as leis da União Europeia. “Esse trabalho antecipa informações que ainda não chegaram ao Brasil, pois a pesquisa se desenvolveu no continente europeu, mas trata sobre situações que já acontecem e estão sendo muito discutidas aqui no nosso país”, comentou José Carlos.

Como a apresentação do livro indica, “a obra é recomendada aos estudantes de direito, advogados, auditores, contadores, empreendedores, administradores, profissionais de compliance, operadores de sistemas de justiça, formuladores políticas públicas relativas à proteção dos direitos fundamentais, da segurança pública e da ordem econômica”.

Título de acreano

José Carlos nasceu na Bahia (Jequié), em 1961, mas ele se considera acreano e tem até título concedido com esse mérito. Foi criado até os 15 anos em São Paulo, capital, mas reside e trabalha no Acre desde 1975.

Em 2009, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre declarou a cidadania acreana para o advogado, pelos relevantes serviços prestados ao Estado do Acre como professor e pesquisador da Universidade Federal do Acre e pelo desempenho do cargo como defensor publico por 20 anos.

Ele é mestre em Ciências Naturais pela PUC/RS e mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa. Atuou como Defensor Público no Acre durante duas décadas. Fundador do escritório Rodrigues Alves Advocacia e Consultoria Jurídica, advoga causas criminais, realiza palestras e prossegue em suas investigações.