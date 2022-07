De olho na ExpoAcre, Governo antecipa salário de julho e parte do 13º dos servidores; veja data

Mirando os gastos dos acreanos na ExpoAcre, o Governo do Estado confirmou, nesta terça-feira (19), a antecipação do pagamentode julho e da primeira parcela do 13º dos servidores públicos ativos e inativos do Estado. O dinheiro estará na conta dos inativos na próxima terça-feira (26), e na dos servidores ativos, na quinta-feira (28).

“Os servidores devem atentar para o pagamento da primeira parcela do 13º, que neste momento será líquido, com os correspondentes descontos subtraídos apenas na segunda parcela, que será paga em dezembro”, diz nota da Secretaria de Planejamento. .

50.136 servidores serão contemplados com a antecipação do 13º, que soma o total de R$ 107,2 milhões. Se somado ao pagamento da folha de julho, superior a R$ 313,6 milhões, serão injetados mais de de R$ 420,9 milhões na economia acreana.

Gladson já havia anunciado que anteciparia os vencimentos ainda em maio, no lançamento da identidade visual da feira.

Vamos beneficiar os nossos servidores e aquecer a economia com a antecipação da primeira parcela do 13º salário para a primeira semana da ExpoAcre. Aproveitem”, disse na época, dando recado também à quem não gostou da notícia.

Tem gente que não gostou da notícia, mas se algum servidor não quiser gastar o dinheiro, os bancos estão aí para isso. Guardem e gastem em outro momento”.

A ExpoAcre acontecerá entre os dias 30 de julho e 7 de agosto. O governador prometeu que o evento será o maior dos últimos anos.