Eleições 2022: presidente do TRE alerta sobre mudança no horário de votação no Acre

O desembargador Francisco Djalma, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE), esteve na manhã desta segunda-feira (11), na cidade de Sena Madureira, tratando algumas questões relacionadas às eleições 2022. Dentre os compromissos, ele participou de uma reunião com membros da justiça eleitoral de Sena e com o juiz Fábio Farias.

Em entrevista à Rádio Difusora de Sena Madureira, Francisco Djalma fez questão de falar sobre uma mudança importante neste pleito. “É fundamental que a população se atente para a mudança que houve no horário de votação. Neste ano, a votação começa às 6 horas da manhã e se encerra às 15 horas. Precisamos propagar essas informações para evitar um excesso de abstenções”, salientou.

A justiça eleitoral também tem tido como prioridade é o combate às fake news. “Estamos preparados para garantir eleições limpas, combatendo a desinformação”, sintetizou.

Sena Madureira é o terceiro maior colégio eleitoral do Acre. De acordo com dados do TRE, 27.982 eleitores estão aptos a irem às urnas no dia 2 de outubro quando ocorrerá a votação do primeiro turno.