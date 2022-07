Empresas são alvos de operação da PF contra comércio ilegal de ouro

No total, 65 mandados judiciais, sendo cinco de prisões preventivas e 60 de busca e apreensão foram cumpridos em Rondônia, Pará, Goiás, Rio de Janeiro, Mato Grosso e Acre.

A operação, batizada de ‘Ganância’, tem o objetivo de coibir a extração ilegal de ouro. Segundo a polícia, as investigações começaram em fevereiro de 2021, depois de uma denúncia envolvendo empresas ligadas ao ramo da saúde , com sede em Porto Velho.

As investigações revelaram que os recursos ilícitos injetados nas empresas eram provenientes do garimpo ilegal, praticado, pelo menos, desde 2012 pelos líderes da organização criminosa.

De acordo com a PF, foram identificados diversos meios de lavagem de dinheiro. Um dos principais modus operandi do grupo era criar um criptoativo (token) próprio de uma das empresas, “com a finalidade de justificar os valores advindos da extração ilegal do ouro nas empresas dos criminosos, como se fossem investimentos de terceiros interessados em receber dividendos”.