Em nota enviada à imprensa, na noite desta quarta-feira (27), a Federação da Esperança no Acre, formada por PT, PCdoB e PV, oficializaram a indicação do nome de Jorge Viana como pré-candidato ao Senado.

A nota diz que a decisão segue um “um apelo do presidente Lula para que seja candidato a senador. Lula deixou claro seu compromisso de ajudar o Acre, mas precisa de Jorge no Senado para consertar o Brasil e criar condições de fazer a vida do nosso povo melhora”, diz trecho.

O documento cita o deputado Jenilson Leite, que nesta terça-feira teve seu nome lançado também como pré-candidato ao Senado pelo PSB, afirmando que a federação “segue coerente com tudo que foi feito para construção de uma chapa majoritária junto com o PSB. Ainda no último domingo, dia 24, reafirmamos publicamente Jorge Viana e Jenilson Leite como nossos pré-candidatos. As conversações seguiriam para definir quem disputaria o Governo e o Senado”.

Se dizendo surpreso, o grupo afirma que a decisão do PSB foi feita de forma isolada. “Estranhamos essa quebra do diálogo democrático e do compromisso do PT, PCdoB, PV e PSB fazerem juntos uma nova caminhada pelo Acre, como será no Brasil com as candidaturas de Lula e Alckmin a presidente e vice-presidente da República. Desejamos e esperamos que o PSB volte à nossa mesa e companhia”.

Ao cravar Jorge para o Senado, a federação dá duas opção a Jenilson: o Governo em unidade ou ‘carreira solo’ na disputa pelo Senado, tendo o próprio Jorge Viana como adversário.

Assim como o pré-candidato do PSB justificou o anúncio pelo relógio que corria e a definição que não vinha, o mesmo PT que pediu tempo para que Jorge pensasse e decidisse o caminho, agora diz que “nesses três dias que o PSB se afastou, o calendário eleitoral seguiu correndo e o tempo para decisões ficou ainda mais curto, precipitando fatos novos”.

A nota diz que o apelo do presidente Lula, que teria sido feito na segunda-feira, é a ‘questão maior’, que culminou na decisão de “encaminhar a pré-candidatura de Jorge Viana ao Senado da República, como também já havia sido deliberado em Congresso Estadual do PT”.

Por fim, a federação reafirma que quer Jenilson na chapa majoritária e que pretende retomar os diálogos. “Seguiremos buscando a melhor chapa majoritária, com candidatos a governador e vice-governador. E queremos o PSB com a gente”.

Veja a nota na íntegra:

A Federação da Esperança no Acre, formada por PT, PCdoB e PV, segue coerente com tudo que foi feito para construção de uma chapa majoritária junto com o PSB. Ainda no último domingo, dia 24, reafirmamos publicamente Jorge Viana e Jenílson Leite como nossos pré-candidatos. As conversações seguiriam para definir quem disputaria o Governo e o Senado.

Mas fomos surpreendidos pelo anúncio do PSB, definindo de forma isolada o deputado estadual Jenílson Leite como pré-candidato a senador.

Estranhamos essa quebra do diálogo democrático e do compromisso do PT, PCdoB, PV e PSB fazerem juntos uma nova caminhada pelo Acre, como será no Brasil com as candidaturas de Lula e Alckmin a presidente e vice-presidente da República.

Desejamos e esperamos que o PSB volte à nossa mesa e companhia.

Nesses três dias que o PSB se afastou, o calendário eleitoral seguiu correndo e o tempo para decisões ficou ainda mais curto, precipitando fatos novos.

Na segunda-feira o Jorge Viana recebeu um apelo do presidente Lula para que seja candidato a senador. Lula deixou claro seu compromisso de ajudar o Acre, mas precisa de Jorge no Senado para consertar o Brasil e criar condições de fazer a vida do nosso povo melhorar.

Por essa questão maior, envolvendo o chamado do presidente Lula e novas possibilidades para o Acre, o PT, PCdoB e PV resolvem encaminhar a pré-candidatura de Jorge Viana ao Senado da República, como também já havia sido deliberado em Congresso Estadual do PT.

Seguiremos buscando a melhor chapa majoritária, com candidatos a governador e vice-governador. E queremos o PSB com a gente.

Partido dos Trabalhadores

Partido Comunista do Brasil

Partido Verde

Rio Branco, 27 de julho de 2022.