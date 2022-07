Hulk revela ter perdido 6 quilos após jogo contra o Flamengo

Após o jogo intenso, o camisa 7 da equipe mineira revelou o quanto a partida o desgastou fisicamente. Segundo Hulk, desde que chegou a o Galo em fevereiro do ano passado, esse foi o jogo em que mais perdeu peso.

3h50: Hulk acaba de deixar o Maracanã. Ele disse que foi o jogo no qual mais perdeu peso no Galo, 6kg. pic.twitter.com/MzC15pH3NT — Fred Ribeiro (@fredfrm) July 14, 2022

Essa foi a 100ª partida do jogador no Atlético-MG. Apesar da marca, a partida dessa quarta (13/7) terminou de forma infeliz para Hulk e seus companheiros. Com a vitória do Flamengo por 2 x 0, dois gols de Arrascaeta, o Galo acabou eliminado da Copa do Brasil.

A equipe mineira volta a campo no domingo (17/7) quando enfrenta o Botafogo, fora de casa, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG ocupa é o 4º colocado na tabela com 28 pontos somados até agora.