Incêndio em loja agropecuária no AC foi facilitado por produtos químicos, diz Bombeiros

Um incêndio ocorrido na noite da última segunda-feira (25), em uma casa de produtos agropecuários, localizada na Via Chico Mendes, em Rio Branco, pode ter tido como facilitador produtos químicos e inflamáveis presentes no local. O fogo começou por volta das 18h, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado.

Segundo uma nota pública do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), a empresa trabalha com produtos químicos, altamente inflamáveis, que facilitam a evolução do incêndio.

“Por essa razão, a corporação encaminhou para o local as três unidades da Capital, 1º, 2º e 3º Batalhão, dada a dificuldade da ocorrência. As informações são de que a estrutura do prédio, que possui mais de 1000m2 , está comprometida, impossibilitando a entrada dos bombeiros militares no local”, diz trecho da nota, publicada ainda na noite de segunda-feira.

A Energisa também emitiu uma nota informando que a rede elétrica que atende ao cliente e demais consumidores vizinhos estava desligada desde às 16h, em decorrência da necessidade da troca de um transformador de energia que atende a região.

“O fato não tem qualquer relação com o incêndio – que foi informado pelo Corpo de Bombeiros por volta das 18h – uma vez que a rede elétrica do local estava sem energia nesse período. Por medida de segurança, a equipe de plantão da Energisa também desligou o disjuntor interno do cliente, que permanece isolado da rede elétrica”, diz um trecho da nota.

Segundo a empresa, a energia para os demais clientes atendidos pelo transformador foi restabelecida às 19h30, após sua substituição.

Veja a nota do Corpo de Bombeiro na íntegra

Nota Pública sobre ocorrência de combate à incêndio na Via Chico Mendes

Corpo de Bombeiros Militar do Acre

Nota da Energisa

