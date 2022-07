VÍDEO: Grande incêndio atinge loja em Rio Branco e prédio pode desabar: “Prejuízo é milionário”

Um incêndio de grandes porções atingiu uma loja de produtos agropecuários na noite desta segunda-feira (25), na Via Chico Mendes, no bairro Triângulo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segunda informações de testemunhas, durante toda a tarde funcionários da empresa Energisa tentaram restabelecer a energia e não conseguiram. No início da noite, ao reestabelecer a energia, possivelmente ocorreu uma sobrecarga e acabou incendiando a loja.

Ainda segundo funcionários da loja, o prejuízo é milionário devido os produtos agropecuários que estavam no interior do estabelecimento. O prédio apresenta rachaduras na lateral da empresa e pode desabar a qualquer momento.

Guarnições dos três batalhões do Corpo de Bombeiros de Rio Branco estiveram no local e tentaram combater as chamas que não cessaram em nenhum instante.

Devido a grande quantidade de fumaça, militares do Corpo de Bombeiros precisaram ser atendidos por socorristas do Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de suporte avançado que enviou as duas ambulâncias de suporte avançado, a 01 e 02, e deram os primeiros atendimentos a dois bombeiros, que foram encaminhados a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco.

VEJA O VÍDEO: