Jenilson Leite prestigia cerimônia de transmissão de cargo de governador no Rotary Club

O pré-candidato ao Governo do Acre, deputado Jenilson Leite (PSB), participou, na noite desta sexta-feira (1), da cerimônia de transmissão de cargo de governador do distrito 4720 do Rotary Club International para o ano rotariano 2022-23.

No evento, o governador Gerson Aoki passou o cargo pra a nova governadora, Elaine Ferreira Ruiz.

Além disso, a professora doutora Rosineia Frota, assumiu a presidência do Rotary em Rio Branco.

“Vim prestigiar esse evento a convite da pré-candidata a deputada estadual pelo PSB, professora Rosineia Frota, que agora assume esse desafio de presidir o Rotary aqui em Rio Branco, e sei que fará isso muito bem, pois é uma pessoa que tem sua vida dedicada a fazer o bem pelo próximo. Parabenizo ela e à nova governadora Elaine Ferraz, assim como o ex-governador Gerson Aoki pela condução dos trabalhos no último ano à frente dessa instituição tão importante, que tem uma missão muito bonita, de fazer o bem àqueles que precisam”, destacou Jenilson.

O Rotary Club tem 117 anos de fundação. São 1,2 milhão de rotarianos em todo o mundo, os 5 clubes do Acre são integrantes dos 36.914 clubes que estão distribuídos em 218 países A missao do Rotary International é servir ao próximo, difundir a integridade e promover a boa vontade, paz e compreensão mundial por meio da consolidação de boas relações entre líderes profissionais, empresariais e comunitários.