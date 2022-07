Jovem de 21 anos é morto com tiro no peito por criminosos em veículo em rua de Rio Branco

O jovem Pedro Henrique dos Santos da Costa, de 21 anos, foi morto com um tiro no peito, na noite deste domingo (3), na rua Irapuru, no Conjunto Ouricuri, na parte alta da cidade de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o motociclista trafegava sentido bairro-centro em uma moto modelo Biz de cor vermelha, quando acabou surpreendido por criminosos que estavam em um carro sedã de cor prata.

O veículo encostou ao lado do motociclista ainda em movimento e, de posse de arma de fogo, um dos bandidos realizou vários disparos contra a vítima. O motociclista foi atingido por um tiro no peito. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado, que só atestou morte da vítima.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo do motociclista foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

A motivação do crime é desconhecida pela polícia. O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).