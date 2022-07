“Luzes misteriosas” no céu de Sena Madureira? Foto e vídeo intriga e assusta moradores

Será que é um pássaro ou é um avião? Ou quem sabe, uma invasão alienígena?

Um vídeo que está circulando nos grupos de WhatsApp na noite desta segunda-feira (25), mostra o que está sendo chamado de “luzes misteriosas”, e, segundo os compartilhamentos, teriam aparecido no céu de Sena Madureira.

Várias luzes, formando uma linha reta no céu, aparecem na filmagem que não tem nenhuma identificação de que seja realmente do céu do interior do Acre. Uma foto que teria sido tirada no momento também circula. Alguns moradores confirmam terem visto, outros riem da situação.

Não conseguimos encontrar algo que comprove ou não que a gravação do vídeo ocorreu em Sena Madureira, mas quanto à foto, esta constamos que trata-se dos Satélites da Starlink, da SpaceX, lançados ao espaço em um foguete em… 2020. Eles foram avistados em alguns estados brasileiros, um dia após serem lançados e também causaram alvoroço.

Na última sexta-feira (22), a empresa fez um novo lançamento. Será que são estes satélites que foram vistos no céu senamadureirense?

Assista ao vídeo: