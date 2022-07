Motorista causa capotamento em ramal do AC e foge em alta velocidade

O motorista Weder Fagner Lima de Andrade, 38 anos, ficou ferido após ser fechado e capotar a própria caminhonete na manhã desta quarta-feira (20), no km 18 do Ramal dos Paulistas, próximo a Vila do V, no município de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, Weder trafegava sentido zona rural/Cidade em uma caminhonete modelo L200 Triton de cor branca, quando foi surpreendido por outra caminhonete que trafegava no mesmo sentido e forçou uma ultrapassagem, e ao tentar passar, acabou batendo no carro da vítima que acabou capotando várias vezes.

No impacto, a vítima estava sem o cinto de segurança e ficou com um corte profundo na cabeça, e recebeu os primeiros atendimentos de populares que passavam no local. Após a colisão, o motorista que provocou o acidente fugiu em alta velocidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e esteve no local dando os atendimentos necessários para a vítima, que após verificar que não houve fratura, somente escoriações e um corte profundo na cabeça, foi encaminhada para o Pronto-socorro de Rio Branco, para serem feitos exames mais aprofundados de saúde.