Pacto Brutal: Fotos do corpo de Daniella Perez foram cedidas à série por Gloria Perez

A série documental Pacto Brutal exibida pela HBO Max traz revelações chocantes do crime que parou o Brasil há 30 anos e repercutiu internacionalmente. As imagens chocantes e fotos do corpo de Daniella Perez na cena do crime foram cedidas à série por Gloria Perez.

Em entrevista ao Splash, do UOL, a grande autora e mãe de Daniella explica: “Se você quer contar essa história, tem que mostrar o que eles fizeram”.

Em parte do documentário Gloria Perez deixa muito claro que essa história e este crime não podem sem minimizados e muito menos fantasiosos, como a defesa de Guilherme de Pádua e de Paula Thomaz tentaram fazer na época. “Você olha e foi exatamente aquilo que foi feito. Então, me dói ver aquilo? Muito. Mas me doeu ver aquilo ao vivo, como eu vi. E ver depois como aquilo foi tratado de maneira a minimizar o crime”.

Em uma das versões dada à polícia, Guilherme alegou que matou Daniela para se defender. “Ele dizia que foi um acaso. Mas, não foi uma coisa casual. Quando você olha aquelas fotos, você vê que não tem nada de momento, foi feito de uma forma quase ritualística.”

Gloria Perez também destaca que ao entregar seus registros a Tatiana Issa e Guto Barra, diretores de Pacto Brutal, deu a eles a liberdade de usar as fotos quantas vezes quisessem. “Entreguei e confiei neles. Não vou discutir a proporção das fotos, mas sim a brutalidade contida naquelas fotos”.