Nos últimos dias, muito se tem falado sobre uma possível saída de Neymar do PSG. Várias fontes francesas chegaram a noticiar de que o brasileiro estaria totalmente fora dos planos do novo diretor da equipe, o português Luís Campos.

Todavia, Neymar não deixará o PSG nesta janela. O jogador, que se reapresentou com uma semana de antecedência para a pré-temproada, vem também sendo o primeiro a chegar nos treinos do PSG e o último a sair.

Este comportamento de Neymar chamou a atenção até mesmo dos funcionários do PSG. Mas fato é que Neymar tem como grande foco a Copa do Mundo e, por isso, não deixará o clube parisiense nesta janela, pois quer estar totalmente focado no mundial. A informação é do portal GOAL.