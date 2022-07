Polícia procura trio que estaria praticando furtos ‘organizados’ em comércios no AC; veja ação

Duas mulheres e um homem estão sendo procurado pela polícia ausados de estarem cometendo diversos furtos na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Um dos furtos aconteceu na tarde desta quinta-feira (14), em um mercadinho em frente ao Teatro do Barracão, na Avenida Sobral, no bairro da Pista.

Segundo informações de uma funcionária do estabelecimento, o trio chegou em um carro modelo HB20 de cor preta, as mulheres desceram e foram até o caixa e distraíram os vendedores ao pedirem informações sobre alguns produtos. Rapidamente o homem saiu do veículo e furtou um rolo de arame liso que serve para fazer cerca em propriedade rural.

Ainda segundo informações da funcionária, as mesmas mulheres e o acusado já agiram dessa forma em outros estabelecimentos comerciais na região que não possui câmeras de segurança.

As vítimas registraram um boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.