Professor é investigado por suspeita de abusar sexualmente de 14 alunas em escola municipal

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) informou que é “totalmente contra qualquer tipo de violência praticada com crianças e adolescentes”, e que o professor já foi afastado de suas funções (leia a nota completa abaixo).

Em entrevista à Rede Amazônia , a delegada Joyce Coelho, responsável pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), informou que os episódios ocorriam durante uma dinâmica na aula, ocasião em que o suspeito aproveitava para ter mais contato físico com as vítimas.

“Ele começou a introduzir um jogo durante as aulas, com a desculpa de que aquilo ajudaria os alunos a entender a matéria melhor. Então, quando ele mostrava esse jogo para as meninas, aproveitava para tocá-las. Por isso, estamos ouvindo cada uma, pois já identificamos toques que são tipificados como estupro de vulnerável”, disse.