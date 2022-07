PT reúne federação nesta quarta para decidir futuro de Jorge Viana

A posição do PSB (Partido Socialista Brasileiro) de rompimento com as tratativas envolvendo o PT e o ex-governador e ex-senador Jorge Viana que levaram o deputado estadual Jenilson Leite a disputar o Senado da República, será analisado nesta quarta-feira (27) pelo PT (Partido dos Trabalhadores) durante reunião na sede da sigla, na Avenida Ceará, Bairro 7º BEC. A informação é do presidente do PT, professor Manuel Lima, que é também o presidente da Federação Partidária que inclui o PSB, o PV (Partido Verde) e o PCdoB (Partido Comunista do Brasil).

A decisão do PSB de Jenilson Leite, que vinha se apresentando como pré-candidato ao Governo, levou o líder do PT na Assembleia Legislativa, deputado Daniel Zen, foi classificado como “repentina” e “unilateral’. O desconforto do PT com esta decisão decorre do fato de que Jorge Viana, neste caso, ficaria em tese impedido de disputar o Senado caso seja esta a decisão.

Jenilson Leite e o PSB, depois de exaustivas conversas com a Federação Partidária e com o próprio Jorge Viana, perceberam que o ex-gpvernador e ex-senador manteria até o limite do prazo do calendário eleitoral a dubiedade se disputaria de o fato o Senado e o Governo.

“Essa dúvida vinha nos atrapalhamos e, com esta decisão, deixamos o caminho livre para ele”, disse Jenilson Leite sobre Jorge Viana, ao anunciar abrir mão da candidatura ao Governo. De acordo com o presidente Manuel Lima, o que for decidido na reunião de hoje será informado quanto ao destino e o futuro da Frente Partidária e do próprio Jorge Viana.