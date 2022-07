Rede Globo revela por que William Bonner se afastou do Jornal Nacional

No final de junho, William Bonner foi ao Instagram para relatar uma experiência rara. Após três anos almoçando nas dependências da Rede Globo, o apresentador do Jornal Nacional fez a refeição fora do trabalho.

“A sensação indescritível de sair da firma para almoçar fora pela primeira vez em quase três anos”, escreveu o jornalista na legenda da foto, em que aparece sorrindo. Para não correr riscos de pegar Covid, os profissionais da Rede Globo seguem um rígido protocolo contra o vírus desde 2020.