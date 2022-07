Rio Branco não vai poupar jogadores contra o Trem-AP

A partida do próximo domingo (17) contra o Trem-AP, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D, não está sendo encarada nada de forma amistosa para o Rio Branco.

O técnico estrelado Bruno Monteiro já deixou claro que não irá poupar nenhum jogador, inclusive aqueles com dois cartões amarelos, como é o caso do volante Jackson e do lateral esquerdo Negueba. O único atleta que ficará ausente da partida será o atacante Wanderson.

O atleta recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota do último final de semana, na Colina, para o São Raimundo por 1 a 0. Wilker será o substituto. Já a escalação do lateral direito Pêu vai depender ainda de uma avaliação médica e também de sua participação nos trabalhos ocorridos durante a semana que antecede o jogo.

Nesta quarta-feira (13), no CT do José de Melo, o time estrelado trabalhou em dois períodos ao comando do técnico Bruno Monteiro. O treinador alvirrubro está ciente da importância de uma vitória contra o Trem-AP para motivar o grupo para o primeiro jogo do mata-mata e também para garantir o direito de decidir a vaga a fase seguinte da competição diante do seu torcedor.

Reforços

O Rio Branco vai oficializar a contratação de dois jogadores para a sequência do Campeonato Brasileiro do Série D. O presidente Valdemar Neto garantiu a chegada de um meia e também de um volante. Os nomes dos dois atletas não foram revelados, mas a apresentação do meia deve ocorrer nesta quinta-feira (14)

Arbitragem

O árbitro paraibano Tiago Ramos de Oliveira está escalado pelo departamento de arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para dirigir a partida do próximo domingo (17), a partir das 15h, no estádio Florestão, envolvendo Rio Branco e Trem-AP. Rener Santos e Roseane Amorim, ambos do Acre, foram escolhidos como os assistentes.

Cobrança

Em entrevista para o Blog do Chico Pontes, o presidente do Rio Branco, empresário Valdemar Neto, falou com otimismo da possibilidade do Estrelão fechar a fase classificatória na segunda posição do grupo 1, mas deixou claro que não aceita que sua equipe seja derrota em casa pelo Trem-AP, um adversário já fora da disputa e com foco em outra competição.

Venda de ingressos

Os ingressos para essa partida já estão à venda no portão de entrada no CT do José de Melo. A entrada inteira custa R$ 20,00 reais e meia está fixada no valor de 10,00.