Sem Éder Militão, Karoline Lima posta 1ª foto com a filha recém-nascida: ‘Amor da minha vida’

Karoline Lima publicou a primeira foto com a filha recém-nascida nas redes sociais.

Cecília, fruto do relacionamento da influenciadora com o jogador de futebol Éder Militão, nasceu neste domingo (10) em Madri, na Espanha.

Karoline posou com a pequena nos braços e brincou com a demora para a filha nascer, além do fato de já ter uma grande quantidade de cabelo: “Amor da minha vida. Já nasceu com 5 anos e mega hair, mas a gente releva”.

Nos Stories, Karoline ainda revelou que Cecília nasceu muito tranquila: “Gente, que benção de neném. Vocês não estão entendendo o tanto que ela está dormindo. Ela não quer saber de disputas, ela quer a paz dela, o momento dela”.

Éder Militão não apareceu nas imagens publicadas por Karoline, mas o jogador aparece em um dos Stories no hospital.