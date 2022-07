Veículos colidem em avenida de Rio Branco e motoristas são levados às pressas ao PS

Os motoristas Saimon Werton Bezerra Dantas, 29 anos, e Paulo Milton Braga, 19, ficaram feridos após uma grave colisão frontal entre dois veículos na noite desta quarta-feira (20), na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Procon, em Rio Branco.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Paulo Milton trafegava sentido bairro-centro em um carro modelo Fiat Strada de cor preta e placa QLX-9A74, quando foi surpreendido por Saimon que trafegava em um veículo modelo Virtus de cor prata e placa QLX-7481, que estava no sentido contrário, tentou entrar na rua Senira Nogueira e bateu de frente com outro veículo.

No impacto, o Strada bateu na parede da entrada de uma empresa abandonada e o veículo Virtus bateu no muro do Centro de Estudo de Línguas (CEL).

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou duas ambulâncias, sendo uma básica e outra avançada, para socorrer as vítimas. Paulo ficou apenas com escoriações. Saimon ficou com corte fundo na cabeça, uma luxação no braço esquerdo e um corte no pé. Após serem avaliados pelo médico Antônio Castro, do Samu, as vítimas foram encaminhados para o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A área foi isolada pelos policiais militares do Batalhão de Trânsito para os trabalhos do perícia. Segundo a polícia, os condutores tinham um possível odor etílico. Depois da perícia os veículos foram removidos por um guincho e a pista foi liberada.