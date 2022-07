Xuxa no AC, concurso da Sesacre retificado e mais; confira as mais lidas da semana

O ContilNet separou uma retrospectiva completa para você. Confira!

Segunda-feira

Xuxa desembarca no Acre para gravação de série; veja imagem exclusiva

A apresentadora Xuxa Meneghel desembarcou em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, neste domingo (17), para gravar parte da série Tarã, para o Disney Plus. Veja mais aqui. Diácono é acusado de estuprar namorada do próprio filho de apenas 15 anos

A justiça de Sena Madureira tomou conhecimento nesse último final de semana de uma grave denúncia que pesa contra um membro de uma igreja evangélica do município.

Segundo consta, ele teria estuprado uma adolescente de apenas 15 anos de idade. VEJA MAIS AQUI.

TERÇA-FEIRA

Mulher que enganava empresários com Pix falso é presa em Rio Branco

Após deixar empresários no prejuízo realizando compras e enviando um comprovante de pagamento falso, C. F. foi presa em flagrante na noite desta segunda-feira (18), enquanto tentava aplicar o golpe mais uma vez. A prisão dela foi realizada no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco. VEJA MAIS AQUI.

De olho na ExpoAcre, Governo antecipa salário de julho e parte do 13º dos servidores; veja data

Mirando os gastos dos acreanos na ExpoAcre, o Governo do Estado confirmou, nesta terça-feira (19), a antecipação do pagamentode julho e da primeira parcela do 13º dos servidores públicos ativos e inativos do Estado. O dinheiro estará na conta dos inativos na próxima terça-feira (26), e na dos servidores ativos, na quinta-feira (28). VEJA MAIS AQUI.

QUARTA-FEIRA

Homenagens, emoção e todas as honras da PM no sepultamento do acreano que morreu em Goiás





Momento de homenagens e muita emoção na despedida do policial militar Wesley Almeron de Oliveira, de 25 anos, que morreu durante ações do curso de intervenções rápidas ostensivas em Goiás, no último sábado (16).

Familiares, amigos, policiais militares e os irmãos do Giro foram até o cemitério Jardim da Saudade, em Rio Branco, na tarde desta segunda-feira (18), às 15h, onde foi feita a mais dolorosa das homenagens, a de despedida. VEJA MAIS AQUI.

Criança de 5 anos é atacada por Pitbull em festa de aniversário no Acre





Um criança de cinco anos de idade foi atacada por um cachorro da raça Pitbull, na noite desta terça-feira (19), em uma residência localizada no Beco Açaí, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, a criança chegou ao local juntamente com familiares para participar de uma festa de aniversário que estava acontecendo na residência, quando em certo momento a criança desceu, foi para o terreno brincar e acabou sendo atacada por um cachorro da própria residência, que mordeu a cabeça da vítima. VEJA MAIS AQUI.

QUINTA-FEIRA

Governo vai incluir novas vagas no concurso da Sesacre; veja profissionais incluídos

O Governo do Acre anunciou na noite desta quarta-feira (20), quevai retificar o edital do concurso público da Secretaria de Estado de Saúde.

Com a decisão, serão ofertas vagas para profissionais biomédicos, gestor em saúde coletiva e técnico de enfermagem, bem como a ampliação do número de vagas, como para cirurgião dentista. VEJA MAIS AQUI. Urgente: Servidor da Semsur de Sena Madureira é morto a tiros no Segundo Distrito A manhã desta quinta-feira (21), foi marcada por um acontecimento trágico na região do Segundo Distrito de Sena Madureira. O funcionário provisório da Semsur identificado até agora como Joãozinho, foi morto a tiros. De acordo com informações, o mesmo já estava trabalhando e, juntamente com outros servidores, ia despejar o lixo no lixão do município quando foi interceptado pelos infratores e não teve como esboçar reação. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo e morreu antes mesmo de receber atendimento médico. VEJA MAIS AQUI.