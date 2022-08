Acusado de compra de votos, vereador é absolvido no AC: “Deus me honrou”

Acusado de compra de votos nas eleições de 2020, o vereador Célio Gadelha (MDB) foi absolvido no processo que corria no Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC). Nesta quinta-feira (4), Gadelha comemorou a absolvição.

Em seu pronunciamento na sessão da Câmara Municipal, ele agradeceu a Deus e disse que a Justiça foi feita.

“Quero aqui agradecer mais uma vez meu pai eterno, senhor Jesus, e dizer que se concretizou minha vitória no TRE. Ontem foi o julgamento que realmente deu a minha vitória. Graças a Deus que ontem foi meu julgamento final, quando de fato e de direito eu fui absolvido. Ficou 4 a 3 com resultado positivo para mim. Mais uma vez, Deus me honrou e deu a vitória que tanto pedi para ele, e eu mereci. Mereci porque trabalhei, com muita transparência, dedicação e honestidade”, disse.

Gadelha foi reeleito com 1.293 votos. Segundo denúncia do Ministério Público Eleitoral, ele teria se beneficiado pela prática de abuso de poder econômico e corrupção eleitoral no processo eleitoral e chegou a ter o mandato cassado.