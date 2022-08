Adolescente é atacado por membro de facção criminosa na Baixada da Sobral

Um adolescente de 16 anos foi ferido a tiro na madrugada desta quinta-feira (4), quando caminhava em via pública e chegava na própria residência, na rua Marquesa de Santos, bairro Carandá, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o adolescente estava chegando na própria residência durante a madrugada, quando ele avistou um carro modelo HB20 de cor prata se aproximando e um homem desceu do veículo e de posse de uma arma de fogo, e gritando o nome de uma facção rival a que domina o bairro, começou a disparar contra o rapaz.

Para não morrer, a vítima correu e pulou o muro da própria residência, e caiu dentro do terreno do vizinho ferido com um tiro no pé esquerdo, onde pediu ajuda e foi socorrido por moradores que acionaram uma ambulância e a polícia.

O bandido ainda disparou várias vezes contra uma residência que seria de supostos membros de uma facção criminosa rival. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e o adolescente foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O caso será investigado por agentes da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).