Aeronave do Governo realiza dois resgates bem sucedidos no Acre

Dois resgates bem sucedidos foram realizados no município de Tarauacá, neste domindo (7). A aeronave do governo do Acre foi acionada e as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) atenderam a situação de emergência.

Uma das mulheres atendidas é a enfermeira Márcia Rêgo, mãe do empresário acreano Marcos Diniz e a outra é uma senhora de mais de 80 anos da comunidade rio Gregório, zona rural do Município.

De acordo com empresário Marcos Diniz, o envio da aeronave foi fundamental para manutenção da saúde dos pacientes.

“Quero agradecer de coração os enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas e médicos, que trabalham nesse transporte aeromédico, bem como o governador Gladson Cameli por não fechar os olhos para esse tipo de situação, atendendo toda população sem distinção de classe social. Esses vôos salvam vidas”, finalizou.

Após o resgate, as pacientes foram internadas em Unidade de Terapia Intensiva na capital Rio Branco.