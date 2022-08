Após desistência de Mailza, Bocalom deve anunciar apoio a Marcia Bittar, diz fonte

Em visita ao pai ancião, no interior de Minas Gerais, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, deve chegar a Capital nesta quarta-feira e oficialmente declarar apoio à candidatura da professora Marcia Bittar (PL) ao Senado da República.

O ex-deputado Helder Paiva, que faz parte da assessoria política do prefeito, disse, nesta terça-feira (9), que a decisão final sobre o assunto deve ser manifestada apenas por Bocalom. “A mim, ele ainda não falou nada sobre o assunto”, disse o assessor.

No entanto, outras pessoas próximas ao prefeito informaram que no seu retorno de Minas Gerais, ele deve passar em Brasília, onde se encontra o senador Marcio Bittar, para comunicar a decisão de apoio a sua candidata ao Senado – embora ela pertença à chapa da candidata ao Governo do MDB, Mara Rocha, e ele seja candidato a governador pelo União Brasil em coligação com outras siglas como o Republicanos. “Ele está em Brasília para acertar a sintonia coma equipe de marketing e para tirar as fotografias. Deve chegar a Rio Branco na quinta-feira para por a campanha de governador na rua”, disse uma pessoa próxima ao senador.

Ao por a campanha na rua, Bittar deve fazer o ato com a informação de que Bocalom vai apoiar sua ex-ex-mulher. O compromisso do prefeito para o Senado, conforme ele vinha anunciando seria em relação à senadora Mailza Gomes (PP, o mesmo partido do prefeito). “Como ela foi escolhida como vice do governador Gladson cameli, o compromisso do prefeito com a senadora cessou e ele deve anunciar que sua candidata ao senado é Marcia Bittar”, disse uma pessoa próxima ao prefeito.

Bocalom deve justificar seu apoio à professora Marcia Bittar em função do apoio que sua administração vem recebendo do senador. Marcio Bittar garantiu os recursos, por exemplo, para a construção de pelo menos dois elevados (viadutos) na Capital, cujas obras devem começar ainda este ano, além de outros investimentos público na administração municipal.