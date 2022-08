Blog do Ton: “Sou o pré-candidato do verbo no partido da verba”, diz Pedro Valério, do União Brasil

Com pré-candidatura posta rumo à Câmara Federal, em um partido conhecido em todo o Acre por conta das grandes cifras de verba, Pedro Valério afirma ter uma arma mais importante: o verbo.

E para que o verbo se sobreponha à verba, ele não para: participa de várias reuniões por dia e alia essa rotina ao expediente no União Brasil, resultado de uma fusão do PSL que ele estruturou nas últimas eleições, vivendo um crescimento meteórico por abrigar o presidente Jair Bolsonaro.

Dentre suas propostas, quer acabar com o isolamento de municípios acreanos, pensar em uma reforma política capaz de alterar para cinco o número de anos de um mandato e numa diferente logística para as eleições, e pensar em políticas públicas capazes de mitigar o número de pais que sofrem com crianças com deficiência.

Chapa forte

Estar em uma chapa forte, com nomes como Eduardo Velloso, Coronel Ulysses, e Meire Serafim parece não amedrontar Pedro Valério. Está confiante com o feedback recebido do povo.

Alderian Campos

Não poderia deixar passar em branco o ótimo trabalho feito pelo meu amigo Alderian Campos, a frente da campanha do candidato ao Governo, Sérgio Petecão. Alderian está imprimindo uma qualidade boa – e difícil – de se ver.

96%

É o número percentual de acreanos que fazem parte da equipe de Alderian. Apenas três pessoas de fora. Talvez esse seja um bom ingrediente que explique o trabalho bem sucedido.

Márcia e Mara

Muito se comentou sobre uma chapa Mara ao Governo, Márcia ao Senado. Até o dia 5, teremos muitas surpresas.

Humildade

Foi a palavra escolhida pelo deputado Nicolau Júnior (PP-AC) para montagem da chapa de Cameli à reeleição. Ele foi entrevistado pelo AC24h durante a ExpoAcre.

Muro baixo

Tem um pré-candidato pelo partido A se apresentando como possível vice pelo partido B na chapa do vizinho. Cuidado com o muro baixo.

Otimismo

Queria ter o mesmo otimismo de quem tira o governador Gladson Cameli e se coloca – no lugar dele – num provável segundo turno. Se houver segundo turno, é claro que o governador lá estará, é o que aponta o cenário.

Jenilson e Jorge

Em Brasília, há um time que torce pela união do bloco da federação com o PSB. Mas, para isso acontecer, ou Jorge ou Jenilson precisa recuar. Os dois tem pré-candidaturas postas ao Senado.

Alan Rick

Acordei com uma série de mensagens perguntando sobre a formatação da chapa de Bittar e o que faria Gladson sem ter Alan como vice. Ora, não me façam perguntas difíceis.

Convenção do PP

Nas arrumações para a grande convenção do PP notei a presença de um grande partido, considerado até então fora dessa composição. Engano ou presságio?