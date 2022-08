Caetano Veloso comemora aniversário de 80 anos com filhos e Maria Bethânia em live neste domingo

Caetano Veloso completa 80 anos neste domingo (7) e vai comemorar a data especial com uma live com os filhos Moreno, Zeca e Tom, além da irmã Maria Bethânia.

O especial “Caetano 80 anos” será transmitido pelo Globoplay e Multishow, a partir de 20h25. Um trecho também será exibido no “Fantástico”.

Ele define a comemoração como “familiar” e do jeito que queria. “Estamos ensaiando em casa, mas vamos para um palco grande. Temos e não temos o direito de errar acordes, versos, notas”.

Entre as músicas que farão parte do repertório, “O sopro do fole”, “Irene” e “Milagres do povo” foram confirmadas pelo cantor.

Em 2020, o cantor fez a primeira live durante a pandemia também no Globoplay e ao lado dos filhos Tom, Moreno e Zeca Veloso, que estavam juntos na turnê do disco “Ofertório”. A transmissão aconteceu direto da casa da família no Rio de Janeiro.